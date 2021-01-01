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أنباء سارّة في قائمة ريال مدريد الرسمية لمباراة الكلاسيكو

الأحد 24 أكتوبر 2021 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنباء سارّة في قائمة ريال مدريد الرسمية لمباراة الكلاسيكو



وكالات / سما /

أعلن ريال مدريد عن قائمة الفريق التي اختارها المدرب كارلو أنشيلوتي لخوض مباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة يوم غد الأحد على ملعب الكامب نو، في قمة الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة تواجد هداف الفريق الأول كريم بنزيما رغم أنه كان هناك شكوك حول قدرته على اللحاق بالمباراة، حيث غاب عن تدريبات الفريق الجماعية خلال اليومين الماضيين بسبب إصابة طفيفة في مشط القدم.

كما استعاد ريال مدريد الثنائي داني كارفاخال وإدين هازارد اللذان غابا عن مباريات الفريق الأخيرة، لكن من المستبعد أن يتم الدفع بهما بشكل أساسي خوفاً من تعرضهما لانتكاسة جديدة.

أنشيلوتي يستدعي 23 لاعباً لمباراة الكلاسيكو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين ولويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، خيسوس فاييخو، ناتشو، مارسيلو وفيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدريكو فالفيردي، لوكاس فاسكيز، إدواردو كامافينجا وبلانكو.

خط الهجوم: إدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز ورودريجو.

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