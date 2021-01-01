"إبرا" يحتفي بإنجازه الجديد مع ميلان

وكالات / سما /

احتفل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، بإنجازه الجديد في الدوري الإيطالي مع "الروسونيري".

وصنع إبراهيموفيتش الهدف الأول لفريقه، قبل أن يسجل الهدف الرابع خلال انتصار ميلان على بولونيا (4-2)، في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ونشر إبرا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له أثناء الاحتفال بالهدف الذي أحرزه، وكتب عليها: "لا نهاية"، في إشارة إلى استمراره في الملاعب رغم تخطيه "40 عاما".

وأصبح إبراهيموفيتش رابع أكبر لاعب يتمكن من التسجيل في الدوري الإيطالي، بعدما زار الشباك في عمر "40 عاما و20 يوما".

ولا يتفوق على "إبرا" في هذا الإنجاز سوى: أليساندرو كوستاكورتا (41 عاما و25 يوما)، وسيلفيو بيولا (40 عاما و131 يوما)، وبيترو فييرغوود (40 عاما و47 يومًا).

يشار إلى أن ميلان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت برصيد 25 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على نابولي الذي سيلتقي اليوم مع روما.