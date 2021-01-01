مانشستر سيتي يُمطر شباك برايتون برباعية في الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق فوز كبير على برايتون بأربعة أهداف لهدف، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي المُمتاز.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب فالمر قد بدأ عن طريق إيلكي جوندوجان في الدقيقة 13 الهدف الأول للسيتي، وسجل النجم الإنجليزي الشاب فيل فودين ثنائية في الدقيقتين 28 و31 ليُعزز من تقدم الضيوف.

وانتظر أصحاب الأرض للدقيقة 81 لتقليص الفارق بهدفٍ سجله أليكسيس ماك اليستسير في من ركلة جزاء، وأكمل النجم الجزائري رياض محرز رباعية السيتي بهدفٍ من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.