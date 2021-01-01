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مانشستر سيتي يُمطر شباك برايتون برباعية في الدوري الإنجليزي

الأحد 24 أكتوبر 2021 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي يُمطر شباك برايتون برباعية في الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق فوز كبير على برايتون بأربعة أهداف لهدف، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي المُمتاز.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب فالمر قد بدأ عن طريق إيلكي جوندوجان في الدقيقة 13 الهدف الأول للسيتي، وسجل النجم الإنجليزي الشاب فيل فودين ثنائية في الدقيقتين 28 و31 ليُعزز من تقدم الضيوف.

وانتظر أصحاب الأرض للدقيقة 81 لتقليص الفارق بهدفٍ سجله أليكسيس ماك اليستسير في من ركلة جزاء، وأكمل النجم الجزائري رياض محرز رباعية السيتي بهدفٍ من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وارتقى مانشستر سيتي بفوزه للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، وذلك بعد الانتصار في 6 مُباريات، والتعادل في مُبارتين، والخسارة في مُباراة وحيدة.

 

فيما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 15 في المركز الرابع، وذلك بعد الانتصار في أربع مُباريات، والتعادل في ثلاث مُباريات، والخسارة في مُبارتين.

وسيلعب مانشستر سيتي المُباراة المُقبلة له ضد كريستال بالاس على أرض ملعب الاتحاد يوم السبت المُقبل المُوافق 30 أكتوبر، وفي نفس اليوم سيحل برايتون ضيفاً على ليفربول في ملعب أنفيلد رود.

ويأمل جمهور مانشستر سيتي أن تستمر النتائج الطيبة للفريق خلال الفترة المُقبلة لينجح جوارديولا مع رجاله من جديد في الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الإنجليزي.

#مانشستر سيتي #برايتون #الدوري الإنجليزي

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