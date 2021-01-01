  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلطات الاحتلال تماطل في تقديم العلاج للأسير إبراهيم غنيمات

الأحد 24 أكتوبر 2021 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن الأسير إبراهيم غنيمات (45 عاما)، والمحكوم بالسجن المؤبد وعشرين عاما، يعاني من ضعف في عضلة القلب وانسداد ثلاثة شرايين منذ أربع سنوات، نتيجة تعرضه لجلطة، نقل على إثرها إلى المســتشفى.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن إدارة سلطات الاحتلال تماطل بتقديم العلاج اللازم للأسير غنيمات، وتكتفي بإعطائه المسكنات، فهو منذ عامين يعاني من أوجاع بالصدر، ويراجع العيادة في (معتقل ريمون) من أجل تحويله لمختص قلب، إلا أنه يتم إبلاغه بأن له موعد لدى الطبيب المختص وحتى هذه اللحظة لم يتم مراجعته، ومنذ أسبوعين وهو يشعر بالخدر باليد اليمنى، إلا أن الطبيب يطلب منه شرب الماء والمسكنات.

يذكر أن الأسير غنيمات تعرض لتحقيق قاس استمر لمدة 40 يوما عقب اعتقاله، وخلال السنوات الثلاث الأولى من اعتقاله حرمت سلطات الاحتلال عائلته من زيارته، وعزلته انفراديا أكثر من مرة، وخاض خلالها عدة إضرابات لإنهاء عزله، والسماح لعائلته بزيارته، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.

#سلطات الاحتلال #إبراهيم غنيمات

الأكثر قراءة اليوم

وفد إسرائيلي لأنقرة.. و تفاصيل جديدة عن "خلية الموساد" التي فككتها تركيا

اقتصاد غزة تكشف أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق

"الوضع صعب للغاية".. عزام الأحمد: السلطة تعاني من حصار مالي كبير

شمخاني رداً على إردوغان: تضخيم شوكة الصهاينة ليس من الإسلام أو القوة

"شبكة الموساد" التي فككتها المخابرات التركية .. تفاصيل جديدة

"ذا تايمز": الاستخبارات حقنت ملك إسبانيا السابق بهرمونات أنثوية لكبح اندفاعه الجنسي

التربية والتعليم تعلن موعد نهاية الإجازة والعودة للدوام المدرسي في غزة

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : 7 وفيات وتسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تقرير : خلافات بشأن الملف الفلسطيني تهدد استقرار حكومة بينيت

مستشار رئيس الوزراء: نواجه “أصعب” وضع مالي منذ قيام السلطة الفلسطينية

الاحتلال

لأول مرة.. "إسرائيل" تدرب قواتها على سيناريوهات احتجاج عنيفة في فلسطين 48

غانتس يواجه موجة انتقادات لاذعة بسبب إعلانه ست مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية