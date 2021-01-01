  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"حقوق الإنسان" في المنظمة: استهداف الاحتلال لمؤسسات المجتمع المدني يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي

الأحد 24 أكتوبر 2021 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع الفلسطيني في منظمة التحرير، إن استهداف الاحتلال لمؤسسات مجتمع مدني فلسطيني يشكل اعتداءً على القانون الدولي الإنساني، وانتهاكا للقوانين والمعاهدات الدولية، بدعم من كل الأطراف الدولية الصامتة عنه".

وأوضحت الدائرة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، "أن قرار دولة الاحتلال بتصنيف ست منظمات حقوقية ومدنية كـ"منظمات إرهابية"، يشكل انتهاكا جديدا لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويأتي في إطار الحرب والعنصرية التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا بكل مكوناته".

وأضافت، أن حكومة الاحتلال ووزير جيشها، قيد الاتهام في المحاكم الدولية بتهم جرائم حرب، وبالتالي لا يحق لهم الحديث عن الإرهاب، خاصة وأنهم دولة إرهاب منظم.

وأشارت إلى أن الاعتداء على مؤسسات مجتمع مدني، تارة بوصفها بالإرهاب، وأخرى بحظرها والتهديد بإغلاق مراكزها، والاستيلاء على أصولها وممتلكاتها، يتطلب وقفة دولية من المجتمع الدولي ومؤسساته، لوضع حد لهذا النظام العنصري وجرائمه بحق الفلسطينيين".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد صنفت يوم الجمعة المنصرم، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية".

والمؤسسات هي: (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء).

#حقوق الإنسان #منظمة التحرير #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

وفد إسرائيلي لأنقرة.. و تفاصيل جديدة عن "خلية الموساد" التي فككتها تركيا

اقتصاد غزة تكشف أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق

"الوضع صعب للغاية".. عزام الأحمد: السلطة تعاني من حصار مالي كبير

شمخاني رداً على إردوغان: تضخيم شوكة الصهاينة ليس من الإسلام أو القوة

"شبكة الموساد" التي فككتها المخابرات التركية .. تفاصيل جديدة

"ذا تايمز": الاستخبارات حقنت ملك إسبانيا السابق بهرمونات أنثوية لكبح اندفاعه الجنسي

التربية والتعليم تعلن موعد نهاية الإجازة والعودة للدوام المدرسي في غزة

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : 7 وفيات وتسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تقرير : خلافات بشأن الملف الفلسطيني تهدد استقرار حكومة بينيت

مستشار رئيس الوزراء: نواجه “أصعب” وضع مالي منذ قيام السلطة الفلسطينية

الاحتلال

لأول مرة.. "إسرائيل" تدرب قواتها على سيناريوهات احتجاج عنيفة في فلسطين 48

غانتس يواجه موجة انتقادات لاذعة بسبب إعلانه ست مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية