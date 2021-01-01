الصحة بغزة : 7 وفيات وتسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 7 حالات وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 777 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 900 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 182079 إصابة بينها 6919 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 173622 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1538.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 180 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 115.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 469481 شخصًا.