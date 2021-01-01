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وسط ظروف صحية خطيرة: سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

الأحد 24 أكتوبر 2021 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل سبعة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 102 يوم.

والأسرى المضربون الى جانب الفسفوس، هم: مقداد القواسمة منذ (95 يوما)، وعلاء الأعرج منذ (78 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (69 يوما)، وشادي أبو عكر منذ (61 يوما)، وعياد الهريمي منذ (32 يوما)، وآخرهم الأسير رأفت أبو ربيع المضرب منذ ثمانية أيام.

وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى المضربين، خاصة الفسفوس والقواسمة، المضربين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث يزداد الخطر عليهما، وهناك خشية من إمكانية تعرضهما لانتكاسة صحية مفاجئة، أو استشهاد أحدهما، نتيجة نقص كمية السوائل.

ولفتت الى أن نيابة ومحكمة الاحتلال تتهربان من اتخاذ قرار بوقف أمر اعتقالهم الإداري، وهذا بمثابة قتل بطيء لهم.

وأوضحت الهيئة، أن أطباء الاحتلال في مستشفى "كابلان" حاولوا تغذية الأسير القواسمة (24 عاما) قسرا، بالمحاليل والمدعمات، في محاولة لكسر إضرابه.

#أسرى #سجون الاحتلال

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