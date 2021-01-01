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بوتين يوجه دعوة لبينت للقائه مرة أخرى

الأحد 24 أكتوبر 2021 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يوجه دعوة لبينت للقائه مرة أخرى



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت عاد إلى اسرائيل فجر اليوم من روسيا، حيث كان قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إن الرئيس الروسي بوتين اتصل الليلة ببينت وشكره على اللقاء الجيد والمستفيض، ووجه له ولعقيلته دعوة لزيارة سانت بترسبورغ.
 
يُشار إلى أن هذا اللقاء في سوتشي هو أول اجتماع بين بينت وبوتين، وقد بحث الطرفان الملف النووي الإيراني إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة "الإرهاب"، إلى جانب قضايا أخرى.
 
ولفتت القناة العبرية إلى أن بينت أبلغ بوتين بأن إسرائيل ستواصل غاراتها في سوريا، حيث طالبه الأخير بألّا تستهدف هذه الغارات البنى التحتية ورموز النظام.
 
وقالت مصادر: إن الرئيس الروسي أعرب عن رغبته في إقامة طاقم مشترك مع إسرائيل لمواجهة خطر الطائرات المسيرة التي باتت تشكل تهديدًا على المنطقة برمتها.
 
وفي السياق، قال الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين الذي رافق بينت في زيارته إلى روسيا: إن رئيس الوزراء والرئيس الروسي اتفقا على الاستمرار في السياسة القائمة حيال سوريا والحفاظ على التنسيق بين البلدين، مضيفًا ان الاجتماع كان "ممتازًا ودافئًا".

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