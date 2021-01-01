  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التيار الإصلاحي" يكشف حقيقة الوضع الصحي لدحلان وتحركاته

الأحد 24 أكتوبر 2021 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التيار الإصلاحي" يكشف حقيقة الوضع الصحي لدحلان وتحركاته



غزة/ سما /

وجه تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح رسالة مهمة لمن أسماهم "ناشري التقارير المفبركة والأخبار الكاذبة" التي تتناول شخص زعيمه محمد دحلان.

وقال الناطق باسم التيار الإصلاحي عماد محسن: "منذ أيامٍ تنشغل بعض المواقع التي مردت على الكذب بنشر تقارير مفبركة وسيناريوهات وهمية وأخبار كاذبة وشائعات مغرضة وبيانات مزيفة ومدلسة، تتناول في معظمها شخص الأخ المناضل محمد دحلان، (حالته الصحية، تحركاته، مكانته السياسية، أمنه الشخصي، الخ)".

وتابع محسن على حسابه في "فيس بوك": "الحقيقة أن كل هذا لا يشغلنا بشيء، بل إن الأخ أبو فادي يطالبنا على الدوام بالتوقف حتى عن متابعة كل هذه الترّهات، لكنها تستوقفنا لجهة أن هؤلاء الذين دأبوا على ممارسة الكذب والتلفيق، تركوا كل الكوارث التي أوقعوا شعبنا فيها، وأداروا ظهورهم للمآسي التي خلفوها، وتفرغوا بكل طاقتهم ومنصاتهم وأقلامهم المأجورة للنيل من الأخ محمد دحلان".

ووجه محسن رسالة لهم قائلاً: "لهؤلاء نقول واصلوا ما بدأتموه فإنه سيتعبكم كثيراً، ثم في النهاية سيظهر الأخ أبو فادي ليقدم جديداً في حياة الناس ويساعدهم على ما يعزز صمودهم، وفي هذا ما يكفي من الرد على كل هذه الأوهام والخيالات التي تعشعش في رؤوس أصحابها فقط".

الأكثر قراءة اليوم

وفد إسرائيلي لأنقرة.. و تفاصيل جديدة عن "خلية الموساد" التي فككتها تركيا

وفد برلماني جزائري يحرج وفدا إسرائيليا في مؤتمر دولي... بهذه الطريقة (صور)

اقتصاد غزة تكشف أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق

"الوضع صعب للغاية".. عزام الأحمد: السلطة تعاني من حصار مالي كبير

شمخاني رداً على إردوغان: تضخيم شوكة الصهاينة ليس من الإسلام أو القوة

"ذا تايمز": الاستخبارات حقنت ملك إسبانيا السابق بهرمونات أنثوية لكبح اندفاعه الجنسي

"شبكة الموساد" التي فككتها المخابرات التركية .. تفاصيل جديدة

الأخبار الرئيسية

تقرير : خلافات بشأن الملف الفلسطيني تهدد استقرار حكومة بينيت

مستشار رئيس الوزراء: نواجه “أصعب” وضع مالي منذ قيام السلطة الفلسطينية

الاحتلال

لأول مرة.. "إسرائيل" تدرب قواتها على سيناريوهات احتجاج عنيفة في فلسطين 48

غانتس يواجه موجة انتقادات لاذعة بسبب إعلانه ست مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية

مسؤول إسرائيلي يفند تصريحات "نيد برايس": واشنطن تعلم مسبقاً بالإعلان ضد المؤسسات الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية