"التيار الإصلاحي" يكشف حقيقة الوضع الصحي لدحلان وتحركاته

غزة/ سما /

وجه تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح رسالة مهمة لمن أسماهم "ناشري التقارير المفبركة والأخبار الكاذبة" التي تتناول شخص زعيمه محمد دحلان.

وقال الناطق باسم التيار الإصلاحي عماد محسن: "منذ أيامٍ تنشغل بعض المواقع التي مردت على الكذب بنشر تقارير مفبركة وسيناريوهات وهمية وأخبار كاذبة وشائعات مغرضة وبيانات مزيفة ومدلسة، تتناول في معظمها شخص الأخ المناضل محمد دحلان، (حالته الصحية، تحركاته، مكانته السياسية، أمنه الشخصي، الخ)".

وتابع محسن على حسابه في "فيس بوك": "الحقيقة أن كل هذا لا يشغلنا بشيء، بل إن الأخ أبو فادي يطالبنا على الدوام بالتوقف حتى عن متابعة كل هذه الترّهات، لكنها تستوقفنا لجهة أن هؤلاء الذين دأبوا على ممارسة الكذب والتلفيق، تركوا كل الكوارث التي أوقعوا شعبنا فيها، وأداروا ظهورهم للمآسي التي خلفوها، وتفرغوا بكل طاقتهم ومنصاتهم وأقلامهم المأجورة للنيل من الأخ محمد دحلان".

ووجه محسن رسالة لهم قائلاً: "لهؤلاء نقول واصلوا ما بدأتموه فإنه سيتعبكم كثيراً، ثم في النهاية سيظهر الأخ أبو فادي ليقدم جديداً في حياة الناس ويساعدهم على ما يعزز صمودهم، وفي هذا ما يكفي من الرد على كل هذه الأوهام والخيالات التي تعشعش في رؤوس أصحابها فقط".