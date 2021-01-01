رام الله / سما /

تصدر افتتاح الرئيس محمود عباس لعدد من المشاريع التنموية والسياحية في مدينة أريحا، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام)، الصادرة اليوم الأحد.

كما ركزت الصحف الثلاث في عناوينها على مواصلة الإدانات ضد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تصنيف ست منظمات حقوقية كمنظمات "إرهابية".

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس: يجب أن نعمل ليل نهار لاستكمال استقلال وطننا.. فعندما نبني الإنسان والوطن يبقى علينا أن نتخلص من الاحتلال

- رأفت: اجتماع للقيادة برئاسة الرئيس اليوم الأحد

- 40 منظمة أميركية تطالب شركتي "غوغل" و"أمازون" بإلغاء عقدهما مع جيش الاحتلال

- مجلس طلبة جامعة "فرجينيا" يتبنى قراراً بمقاطعة إسرائيل ويعتبرها دولة "فصل عنصري"

- أهالي ياسوف.. معاناة مضاعفة في موسم الزيتون

- 32 مليون يورو من المساعدات الأوروبية تصل الخزينة الفلسطينية قريباً

- عضوا كونغرس أميركيان يدينان قرار الاحتلال تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية كـ"كمنظمات إرهابية"

- محافظ القدس: مخطط بناء كنيس يهودي في محيط "الأقصى" تزييف للوجه العربي للمدينة

* "الأيام":

- الرئيس يفتتح عدة مشاريع تنموية وسياحية في أريحا

- الرئيس يترأس اجتماعا للقيادة اليوم

- مطالبة المجتمع الدولي بإدانة وعدم التعاطي مع قرار الاحتلال ضد المؤسسات الست

- منظمات أميركية تطالب "غوغل" و"أمازون" بإلغاء عقدهما مع جيش الاحتلال

- 7 أسرى يواصلون الإضراب بأوضاع صحية خطيرة

- المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم: إصابات وإحراق وتحطيم مركبات

- كشف تفاصيل جديدة حول "شبكة الموساد" التي فككتها المخابرات التركية

- "كورونا": 9 وفيات و220 إصابة جديدة

* "القدس":

- الرئيس يفتتح أعمال تطوير مدينة القمر في أريحا ومشروع تغطية أكبر لوحة فسيفساء بالعالم بقصر هشام

- اجتماع للقيادة برئاسة الرئيس اليوم

- بلدية الاحتلال تصادر 45 دونما في حي الطور وتوزع أوامر هدم وإخلاء لعشرات المنازل

- إصابات وتخريب باعتداءات للمستوطنين في ترمسعيا وإجبار مقدسي على هدم منزله ومواجهات جنوب الخليل

- تواصل الإدانات ضد قرار الاحتلال بحق مؤسسات المجتمع المدني بتصنيفها كمنظمات "إرهابية"

- مسؤول حكومي: نواجه "أصعب" وضع مالي منذ قيام السلطة الفلسطينية

- 9 وفيات و220 إصابة جديد بكورونا في الضفة والقطاع

- "الأونروا" تحصل على دعم كويتي سخي يساعدها بالاستمرار في خدمة اللاجئين