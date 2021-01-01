  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي

الأحد 24 أكتوبر 2021 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، تسود أجواء خريفية معتدلة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء، تسود أجواء خريفية معتدلة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الرئيس عباس يواجه أزمات داخلية وخارجية ويصف المسؤولون الأمريكيون بـ"الكذابين"

وفد إسرائيلي لأنقرة.. و تفاصيل جديدة عن "خلية الموساد" التي فككتها تركيا

وفد برلماني جزائري يحرج وفدا إسرائيليا في مؤتمر دولي... بهذه الطريقة (صور)

اقتصاد غزة تكشف أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق

"الوضع صعب للغاية".. عزام الأحمد: السلطة تعاني من حصار مالي كبير

شمخاني رداً على إردوغان: تضخيم شوكة الصهاينة ليس من الإسلام أو القوة

"ذا تايمز": الاستخبارات حقنت ملك إسبانيا السابق بهرمونات أنثوية لكبح اندفاعه الجنسي

الأخبار الرئيسية

مستشار رئيس الوزراء: نواجه “أصعب” وضع مالي منذ قيام السلطة الفلسطينية

الاحتلال

لأول مرة.. "إسرائيل" تدرب قواتها على سيناريوهات احتجاج عنيفة في فلسطين 48

غانتس يواجه موجة انتقادات لاذعة بسبب إعلانه ست مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية

مسؤول إسرائيلي يفند تصريحات "نيد برايس": واشنطن تعلم مسبقاً بالإعلان ضد المؤسسات الفلسطينية

الرئيس

اجتماع للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس غداً.. وهذه أبرز الملفات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية