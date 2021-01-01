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اللواء يوسف الحلو : هدفنا أن يشعر كل مواطن بالأمان والطمأنينة في كل أحواله

السبت 23 أكتوبر 2021 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء يوسف الحلو : هدفنا أن يشعر كل مواطن بالأمان والطمأنينة في كل أحواله



رام الله /سما/

قال اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة " أن هدفنا هو أن يشعر كل مواطن بالأمان والطمأنينة في كل أحواله وظروفه سواءً في منزله ورزقه وتنقلاته وأملاكه " .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن حديث اللواء الحلو جاء أثناء زيارته لمحافظة أريحا والأغوار يرافقه العميد بلال عبده مدير إدارة إرتباط الشرطة ولقائه بمدير شرطة المحافظة العميد ثابت السعدي ونائبه العقيد إبراهيم عبده وكافة مدراء أفرع الإدارات المتخصصة ومراكز الشرطة في المحافظة .

وأكد اللواء الحلو على أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية واحدة موحدة ولكل ذراع منها مهامه وأن الشرطة هي صاحبة الإختصاص الأصيل في التعامل مع المواطنين وأنه يجب العمل بروح الفريق الواحد حتى نطور ونبني على ما تم تأسيسه وأن نركز على بناء جسور الثقة ما بين الشرطة والجمهور بشكل عام وأنه لا يوجد مع الفوضى أي إستقرار وبالتالي لا إقتصاد ولا تنمية ولا تطور .

وأشار اللواء الحلو إلى أن الجهود التي تبذل للإستثمار بالقوى البشرية المؤهلة والمدربة وإعادة تنسيق الجهود حتى نحصل على النتائج المرجوة عبر الإدارة الناجحة والتخطيط المتواصل .

#اللواء يوسف الحلو #الشرطة الفلسطينية

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