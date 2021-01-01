  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"الصداقة البلجيكية الفلسطينية" تدين قرار إسرائيل بحق المؤسسات الست

السبت 23 أكتوبر 2021 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصداقة البلجيكية الفلسطينية" تدين قرار إسرائيل بحق المؤسسات الست



بروكسل /سما/

أدانت جمعية "الصداقة البلجيكية الفلسطينية"، قرار إسرائيل بحق ست من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، ووصفها بأنها "منظمات إرهابية".

ودعت جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية" في بيان لها، مساء اليوم السبت، المجتمع الدولي، إلى التفاعل بحزم مع هذا الإجراء.

وقالت: "يحظر هذا القرار أي نشاط لهذه المنظمات، ويشرعن ممارسات السلطات الإسرائيلية من إغلاق مكاتبها، والاستيلاء على ممتلكاتها واعتقال وسجن موظفيها، ويحظر تمويلها أو حتى التعبير عن أي دعم عام لها".

وأوضح رئيس جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية السيناتور بيير جالاند: "إن الاعتبارات المزعومة التي طُرحت لتبرير الإجراء لا تخدع أحداً، ولطالما استخدمت إسرائيل الاتهام الباطل بالإرهاب لإضعاف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، التي تحارب الاحتلال سلمياً وتقدم الدعم للسكان الذين يعانون منه، "بمقاييسها غير المسبوقة.

وأضاف، "يجب فهم هذا الإجراء في السياق الأوسع لسياسة الفصل العنصري التي تطبقها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، والتي لم يعد واقعها موضع شك لعدد متزايد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات، بما في ذلك منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، و"هيومان رايتس ووتش" الأميركية وعلى مدى سنوات تقلصت المساحة المتبقية للمجتمع المدني الناشط في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين (بما في ذلك في إسرائيل)".

وطالب جالاند، الحكومة البلجيكية بأن تعبر عن رفضها باستدعاء سفيرها في تل أبيب واستدعاء السفير الإسرائيلي في بروكسل، وأن تطالب الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار بشكل عاجل، وإعادة التأكيد على دعمها للمجتمع المدني الفلسطيني.

وتابع: "الأمر متروك للاتحاد الأوروبي لتعليق مشاركة إسرائيل في البرامج الأوروبية، وتفعيل بند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"، وقال: "سنعمل على انضمام جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية إلى العديد من المنظمات التي قدمت بالفعل دعمها غير المشروط للجمعيات المستهدفة وللمجتمع الفلسطيني الذي سيعاني من عواقب هذا القرار الجائر، وسننضم في مبادرات التضامن الدولي التي ستحدث في الأيام المقبلة".

#جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية #مؤسسات المجتمع المدني #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الرئيس عباس يواجه أزمات داخلية وخارجية ويصف المسؤولون الأمريكيون بـ"الكذابين"

وفد برلماني جزائري يحرج وفدا إسرائيليا في مؤتمر دولي... بهذه الطريقة (صور)

وفد إسرائيلي لأنقرة.. و تفاصيل جديدة عن "خلية الموساد" التي فككتها تركيا

اقتصاد غزة تكشف أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق

صحيفة تكشف عن رسائل ساخنة دفعت الاحتلال للرضوخ لمطالب أسرى الجهاد

اسعار العملات مقابل الشيكل

نقابة الموظفين تطالب بتسوية حقوق موظفي غزة

الأخبار الرئيسية

مسؤول إسرائيلي يفند تصريحات "نيد برايس": واشنطن تعلم مسبقاً بالإعلان ضد المؤسسات الفلسطينية

الرئيس

اجتماع للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس غداً.. وهذه أبرز الملفات

"الوضع صعب للغاية".. عزام الأحمد: السلطة تعاني من حصار مالي كبير

الاردن

يوسي بيلين يكتب: وهم الفصل بين الأردن واتفاق أوسلو..!

0

يديعوت: بعد مرور عقد على صفقة شاليط.. ما الثمن الذي ستدفعه إسرائيل في الصفقة القادمة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية