بن سلمان يعلن عن الحزمة الأولى التي ستساهم في تحقيق مبادرات السعودية الخضراء (فيديو)

الرياض /سما/

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن الحزمة الأولى التي ستساهم في تحقيق مبادرات السعودية الخضراء، لافتا إلى أن المملكة "ستخفض الانبعاثات بأكثر من 270 مليون طن سنويا".

وجاء ذلك خلال افتتاح منتدى السعودية الخضراء بالرياض، حيث أطلق بن سلمان مبادرة لتخفيض الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن "شركات مملوكة لصندوق الاستثمارات ستقوم بإعلان المبادرات القادمة".

وقال ولي العهد السعودي: "أعلن اليوم عزمنا تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر مدن العالم تشجيرا "، مشيرا إلى "بدء المرحلة الأولى من مبادرة التشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة".

وكشف محمد بن سلمان عن هدف السعودية بالوصول للحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية في 2060، لافتا إلى وجود استثمارات بقيمة 700 مليار ريال لتحقيق أول حزمة من مستهدفات السعودية الخضراء.