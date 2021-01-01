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محادثات لبنانية قطرية حول إمكانية دعم قطر للبنان بالغاز الطبيعي المسال

السبت 23 أكتوبر 2021 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
محادثات لبنانية قطرية حول إمكانية دعم قطر للبنان بالغاز الطبيعي المسال



بيروت /سما/

التقى وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، أمس الجمعة، مع القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى بيروت، علي المطاوعة، في إطار بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي بيان له، أشار المكتب الإعلامي لوزير الطاقة إلى أنه تم خلال هذا اللقاء، "البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما التعاون في مجالي النفط والغاز، وإمكانية دعم دولة قطر للبنان بالغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه".

وأوضح البيان أن "البحث تناول موضوع التنقيب عن النفط وإمكانية مشاركة قطر في دورة التراخيص الثانية لاستكشاف النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية"، لافتا إلى أن "الطرفين اتفقا على متابعة اللقاءات والحوارات بما يخدم مصلحة البلدين".

#لبنان #وليد فياض #قطر

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