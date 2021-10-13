موقع مصري ينشر تفاصيل بيع تمثالين أصليين لـ"أبو الهول" في مزاد بريطاني

القاهرة /سما/

نشر موقع "القاهرة 24" المصري تفاصيل جديدية حول عملية بيع تمثالين أصليين لأبو الهول في مزاد في بريطانيا.

وقال الموقع المصري إن تمثالين لأبو الهول ظهرا خلال الفترة الأخيرة في مزاد بمدينة سوفولك الإنجليزية، وهو ما أثار غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لاعتقادهم أنهما تمثالان أصليان تأثرا بعوامل الطقس الشديدة، لأنهما كانا في حديقة منزل إحدى العائلات بالمدينة الإنجليزية.

وبدأت قصة بيع التماثيل الأثرية عندما كشف جيمس ماندر، مدير دار مزادات شركة Mander Auctioneers بمدينة سوفولك الإنجليزية، أن إحدى الأسر اتصلت به وطلبت منه التخلص من أشياء بمنزلها القديم، قبل انتقالها إلى منزل جديد، ووجد أن القطع تشبه شكل الآثار المصرية القديمة على هيئة تمثال أبو الهول رأسه رأس إنسان وجسمه على هيئة جسم أسد راكض.

وتم عمل مزاد للتمثالين وبدأ المزاد عند 200 جنيه إسترليني، ثم بعدها قفز السعر فجأة ليصل إلى 195 ألف جنيه إسترليني (265 ألف دولار) خلال ربع ساعة، بعدما اتضح أن التمثالين من الآثار الفرعونية الأصلية.

صورة اليوم: بيع تمثالين لأبي الهول بـ265 ألف دولار في مزاد بمدينة إنجليزية



السبت الماضي، بدأ مزاد لبيع ما أُعلن أنهما نسختان مقلدتان من تمثال «أبو الهول». وصل السعر النهائي إلى 195 ألف جنيه استرليني خلال ربع ساعة، بعدما اتّضح أن التمثالين من الآثار الفرعونية الأصلية. — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) October 13, 2021

وكشف بسام الشماع، المؤرخ في علم المصريات حقيقة أثرية التمثالين، وذكر أنه ربما يكون الأمر غير صحيح لأن هناك عدة أسئلة لم توضح، وهي من عالم المصريات الذي كشف حقيقة أثرية التمثالين، ولماذا جاء قرار أصلية أثرية التمثالين بعد بدء المزاد، مشيرا إلى أن جميع الأسئلة تطرح شكوكا كبيرة.

وأضاف خبير أثري أن شكل التمثالين لا يدل على أنهما أثريان لأن التماثيل الأثرية لها تقسيمة خاصة بها، مؤكدا أنه كان لا بد أن يتم فحص التماثيل جيدا.

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار لموقع "القاهرة 24" إن جميع الآثار المصرية التي تباع في المزادات، تتابعها الوزارة بشكل تام كي تتمكن من إعادتها، لافتة إلى أن وزارة السياحة والآثار تتابع كل المزادات الموجودة في الأماكن المختلفة بجانب المزادات الإنجليزية وبعدها تتم مخاطبة وزارة الخارجية للتواصل مع السلطات الإنجليزية لموافاتهم بمستندات الملكية لكل القطع الأثرية المصرية المعروضة في المزاد لدراستها ومعرفة إذا كانت قد خرجت من مصر بطريقة شرعية أم لا.

وأكد المصدر بالوزارة أنه في حال التأكد من أنها خرجت بطريقة غير شرعية يتم العمل على استردادها.