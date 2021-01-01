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40 منظمة أميركية تطالب غوغل وامازون بإلغاء تعاونهما مع جيش الاحتلال

السبت 23 أكتوبر 2021 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
40 منظمة أميركية تطالب غوغل وامازون بإلغاء تعاونهما مع جيش الاحتلال



واشنطن /سما/

طالبت أكثر من 40 منظمة أميركية، شركتي "أمازون" و"جوجل"، بالتخلي عن عقدهما مع جيش الاحتلال لنقل أنظمة معلوماته.

وأعلنت المنظمات ,قوفها الى جانب موظفي الشركتين الذين طالبوا ادارتيهما سابقاً بالتوقف عن تمكين قمع الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين.

وأشارت الى أن "أمازون" و"جوجل" تسهلان على الحكومة الإسرائيلية مراقبة الفلسطينيين وإجبارهم على ترك أراضيهم، مؤكدة ضرورة استخدام التكنولوجيا للجمع بين الناس، وليس تمكين الفصل العنصري والتطهير العرقي.

وتأتي المطالبة في أعقاب رسالة مفتوحة بلغ عدد الموقعين عليها نحو ألف موظف من شركتي أمازون وجوجل، تدعو عمالقة التكنولوجيا إلى إلغاء مشروع "نيمبوس" الذي قالوا إنه: "يسمح بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين، ويسهل توسع مستوطنات غير شرعية في الأراضي الفلسطينية".

وقالت مديرة منظمة "الكفاح من أجل المستقبل" إيفان جرير، "الجيش الإسرائيلي تعاقد مع أمازون وجوجل لبناء وتزويد التكنولوجيا المستخدمة لقمع واحتلال وقصف الفلسطينيين؛ لهذا نطالبهما بقطع علاقاتهما مع إسرائيل".

#منظمات امريكية #اسرائيل #جوجل #أمازون #الفلسطينيين

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