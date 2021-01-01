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وزير الخارجية الجزائري يهاجم المغرب: وصل إلى الاستنجاد والاستقواء بإسرائيل

السبت 23 أكتوبر 2021 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الجزائري يهاجم المغرب: وصل إلى الاستنجاد والاستقواء بإسرائيل



الجزائر /سما/

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في تصريحات لـRT يوم السبت، إن المغرب ذهب بعيدا في تآمره على الجزائر واستخدام أفراد جماعات إرهابية وضرب استقرارها من الداخل.

وأضاف لعمامرة أن المغرب وصل إلى الاستنجاد والاستقواء بإسرائيل ولفتنا إلى أن ما تقدم عليه الرباط خطير وغير مقبول.

وصرح بأن هناك افتراءات مغربية تجاه السياسة الخارجية الجزائرية بأن الجزائر مصدر قلق للمنطقة في وقت هي عنصر استقرار.

وشدد الدبلوماسي الجزائري على أن المسؤول عن جعل المنطقة مفتوحة على المجهول هو احتلال المغرب للصحراء الغربية.

#المغرب #الجزائر #اسرائيل

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