بينيت عقب لقاء بوتين: "محادثات معمقة ومطوّلة.. وسأزور الإمارات قريبا"

القدس المحتلة / سما /

صرّح رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مساء اليوم السبت، عقب انتهاء لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أن "المحادثات كانت مطوّلة جدا معمقة بشكل خاص واستمرت لأكثر من خمس ساعات".

وأضاف بينيت من خلال بيان صادر عن مكتبه أن "العلاقات بين إسرائيل وروسيا تعتمد على علاقات تاريخية بين الشعبين. نذكر دائما الدور الحاسم الذي لعبه الروس في إخضاع النازيين في الحرب العالمية الثانية. لا يجوز السماح بمحو هذه الذاكرة وعليها أن تنتقل من جيل لجيل".

وأشار بينيت في تصريحه إلى أن "روسيا لاعبة مهمة جدا في المنطقة وبالفعل هي تشكل نوعا من الجارة لنا من الجهة الشمالية، ولذلك، العلاقات معها تحمل أيضا طابعا إستراتيجيا ويوميا تقريبا وعليه ينبغي أن نحتفظ بخط اتصال مباشر وحميم معها".

وصرّح بينيت أنه سيسافر قريبا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة دون الإفصاح عن الموعد المحدّد للزيارة، وهذه الزيارة ستكون الأولى لرئيس حكومة إسرائيلية بصفة وشكل رسميين.