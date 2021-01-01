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قيادي فلسطيني: هذا المطلوب من القيادة الفلسطينية في اجتماعها غدا

السبت 23 أكتوبر 2021 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي فلسطيني: هذا المطلوب من القيادة الفلسطينية في اجتماعها غدا



غزة / سما /

أكد وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن القيادة الفلسطينية مدعوة في اجتماعها المقرر غداً الأحد، لوضع الآليات المناسبة لتحويل خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة، إلى مربع التنفيذ في مختلف المجالات، وتنفيذ قرارات المجلس الوطني.

وأشار العوض في تصريح نشره على صفحته الشخصية في موقع (فيسبوك)، مساء اليوم السبت، إلى أن القيادة مدعوة كذلك الى تحريك المياه الراكدة في ملف المصالحة وإنجاز الوحدة الوطنية، وإغلاق الطريق أمام تسلل خطة لابد الاقتصادية التي تؤسس لفصل قطاع غزة، ومغادرة الحديث عن إجراءات بناء الثقة والتحسينات الاقتصادية.

وفي السياق، قال العوض: "يجب ان يتناول الاجتماع، تعزيز صمود المواطنين، وضمان تعزيز الحريات وحقوقهم، بالإضافة الى تكثيف المقاومة الشعبية وتعميم نماذجها الناجحة وتشكيل قيادة موحدة لها، ومغادرة الحديث بإجراءات بناء الثقة مع حكومة بينت".                                                      

وتابع العوض: "يجب على اجتماع القيادة غداً، أن تتناول دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل لجنتها التنفيذية وإصلاح مؤسساتها كافة، والتحضير الجيد لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني قبل نهاية العام".
 

#وليد العوض #القيادة الفلسطينية #الرئيس عباس

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