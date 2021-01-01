  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظة القدس: مخطط بناء كنيس يهودي في محيط "الأقصى" تزييف للوجه العربي للمدينة

السبت 23 أكتوبر 2021 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظة القدس: مخطط بناء كنيس يهودي في محيط "الأقصى" تزييف للوجه العربي للمدينة



القدس المحتلة / سما /

أدانت محافظة القدس، البدء بإجراءات بناء كنيس جديد يحمل اسم "جوهرة إسرائيل" ويبعد نحو 200 متر عن المسجد الأقصى المبارك من جهته الغربية.

واعتبرت المحافظة في بيان، اليوم السبت، الإجراء جريمة جديدة بحق المقدسات ومحاولة أخرى لتهويد وتزييف الوجه العربي للمدينة، خاصة أن الكنيس يقام على أنقاض وقف إسلامي، محذرة من خطورة تطويق الأقصى بسلسلة من الكنس والحدائق التوراتية، والتي كان منها "كنيس الخراب"، سعياً لتهويد الأقصى ومحيطه والقدس.

وقال البيان: إن هذه الإجراءات العنصرية الاستيطانية تأتي بالتزامن مع رزمة مشاريع أعلنت عنها وروجت لها بلدية الاحتلال بالقدس منذ عدة سنوات على أنها مشاريع تطويرية، هدفها تسهيل اجراءات الاحتلال الاستيطانية والتوسعية التي تعمد إلى نقل الكتل السكانية الكبرى للمستوطنين إلى قلب المدينة، وتعزيز السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي عبر نشر البؤر الاستيطانية وثكنات الجيش وشبكات الطرق التي تقطع التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية، عبر تزييف التاريخ وطمس الحقائق، وتشويه المشهد العمراني الإسلامي في العاصمة المحتلة، وخلق نموذج عبراني فيها.

وأكدت أن مدينة القدس إسلامية الوجه، عربية الهوية، ولن يسلبها الاحتلال هذه الحقيقة مهما أوغل في الإجرام بكافة الطرق والوسائل، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، إلى العمل على تجفيف مصادر تمويل هذه المشاريع الاستعمارية و"الجمعيات الاستيطانية" المتطرفة والتدخل لوقف مخطط التهجير الجماعي الذي تتعرض له العائلات الفلسطينية المقدسية.

#محافظة القدس #المسجد الأقصى

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الرئيس عباس يواجه أزمات داخلية وخارجية ويصف المسؤولون الأمريكيون بـ"الكذابين"

وفد برلماني جزائري يحرج وفدا إسرائيليا في مؤتمر دولي... بهذه الطريقة (صور)

اقتصاد غزة تكشف أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق

وفد إسرائيلي لأنقرة.. و تفاصيل جديدة عن "خلية الموساد" التي فككتها تركيا

صحيفة تكشف عن رسائل ساخنة دفعت الاحتلال للرضوخ لمطالب أسرى الجهاد

نقابة الموظفين تطالب بتسوية حقوق موظفي غزة

جيش الاحتلال يتوقع عدة سيناريوهات تتعلق بالحرب ضد حزب الله: قصف خزانات مواد خطرة في حيفا

الأخبار الرئيسية

الرئيس

اجتماع للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس غداً.. وهذه أبرز الملفات

"الوضع صعب للغاية".. عزام الأحمد: السلطة تعاني من حصار مالي كبير

الاردن

يوسي بيلين يكتب: وهم الفصل بين الأردن واتفاق أوسلو..!

0

يديعوت: بعد مرور عقد على صفقة شاليط.. ما الثمن الذي ستدفعه إسرائيل في الصفقة القادمة؟

رر

وفد إسرائيلي لأنقرة.. و تفاصيل جديدة عن "خلية الموساد" التي فككتها تركيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية