تظاهرة قرب سخنين احتجاجا على تفشي الجريمة في أراضي الـ 48

القدس المحتلة / سما /

نظمت مساء اليوم السبت، تظاهرة أمام مركز لشرطة الاحتلال "بسغاف" قرب سخنين، تنديدا بالعنف وجرائم القتل المستفحلة في أراضي الـ 48.

ورفع المحتجون في التظاهرة الأعلام السوداء وصورا لضحايا جرائم القتل، ولافتات منددة بالعنف والجريمة، وأخرى تدين تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها في لجم هذه الظاهرة.

كما أغلق المتظاهرون الشارع أمام حركة السير، وأطلقوا هتافات احتجاجا على استفحال العنف وجرائم القتل في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع المجرمين.

ودعت لجنة المتابعة واللجان الشعبية والسلطات المحلية في منطقة البطوف، إلى مظاهرة غضب أمام مركز شرطة "مسغاف" تنديدا باستفحال العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي.

ونظمت هذه المظاهرة لمطالبة الشرطة بالكف عن تقاعسها في مكافحة الجريمة، سيما وأنها قادرة ولكنها غير معنية بوقف شلال الدم في المجتمع العربي؛ وفقاً لبيان صحفي.

ولقي مواطن أربعيني من يافا، مصرعه في جريمة إطلاق نار وقعت بعد ظهر اليوم السبت في منطقة الميناء.

وارتفعت حصيلة الضحايا في أراضي 48 منذ مطلع العام الجاري إلى 92 قتيلا بينهم 13 امرأة.