سعد يندد بقرار اعتبار إسرائيل منظمات حقوقية فلسطينية بأنها "إرهابية"

رام الله / سما /

ندد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، بقرار إسرائيل اعتبار ست مؤسسات حقوقية فلسطينية بأنها "إرهابية".

ودعا سعد في بيان له، اليوم السبت، مؤسسات المجتمع الدولي، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومجلس قيادة الاتحاد الأوروبي، إلى إدانة هذه الخطوة، وإدانة كل الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا، والشروع بمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها المستمرة بحق شعبنا.

وأكد ضرورة دعم المنظمات الحقوقية، لأنها تمثل أحد الوجوه المشرقة للكفاح الفلسطيني العادل على جبهة حقوق الإنسان والشرعية الدولية، مشددا على أن القرار الإسرائيلي انتهاك للحريات والحقوق الأساسية للسكان الأصليين، ويسعى إلى إسكات أي معارضة أو انتهاك أو مطالبة بالمحاسبة على جرائمه المتواصلة.