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أردوغان يعلن عشرة سفراء من بينهم الأمريكي والألماني “أشخاصا غير مرغوب فيهم”

السبت 23 أكتوبر 2021 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يعلن عشرة سفراء من بينهم الأمريكي والألماني “أشخاصا غير مرغوب فيهم”



انقرة / وكالات /

 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إنه أمر وزارة الخارجية باعتبار عشرة سفراء، من بينهم سفراء من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا “أشخاصا غير مرغوب فيهم” لدعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا.

جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح سلسلة مشاريع خدمية بولاية أسكي شهير، شمال غربي تركيا.

وأفاد أردوغان: “أصدرت تعليمات إلى وزير الخارجية، لإعلان السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب فيهم بأسرع وقت (على خلفية مطالبتهم بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا المتهم بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016)”.

وأضاف: “يجب على هؤلاء السفراء معرفة تركيا وفهمها وإلا فعليهم مغادرة بلادنا”.

واستدعت وزارة الخارجية السفراء يوم الثلاثاء بسبب ما وصفته ببيان “غير مسؤول” يدعو إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا المسجون منذ أواخر عام 2017 لاتهامه بتمويل احتجاجات والمشاركة في انقلاب فاشل وهو ما ينفيه كافالا.

أردوغان: سنعزز تعاوننا مع إفريقيا ونضالنا يزعج المستعمرين

من ناحية أخرى، قال أردوغان “سنواصل تعزيز تعاوننا مع قارة إفريقيا، ونضالنا هناك يزعج المستعمرين”.

جاء ذلك خلال مشاركته السبت في اجتماع حزبي بولاية أسكي شهير شمال غربي البلاد.

وأضاف أردوغان: “نضال تركيا في سبيل عالم أكثر عدلا يزعج كثيرا المستعمرين وامتداداتهم بيننا، نحن لا نتعامل أبدا مع أولئك الذين يتطاولون على تركيا بدلا من مواجهة ماضيهم الدموي والقاتل في إفريقيا”.

وأردف: “ألستم من قتلتم مليون شخص في الجزائر ومليون شخص في نيجيريا وقتلتم 900 ألف شخص في رواندا؟ من هؤلاء؟ إنهم الغرب وفرنسا من فعلوا ذلك”.

واستطرد قائلا: “لا يمكن لهؤلاء أن يعطونا درسا في الإنسانية، يجب أن يتعلموا أولا عن الإنسانية، من أين؟ من تركيا، لأن أشقائنا الأفارقة يردون بالشكل الذي يستحقه أولئك الذين ينتقدوننا بسبب سياستنا تجاه إفريقيا”.

وختم كلامه بالقول: “خلال الفترة المقبلة، سنواصل تعزيز تعاوننا مع القارة الإفريقية، التي تعد من أهم أجزاء رؤيتنا العالمية، ولو على حساب إزعاج المستعمرين وطابورهم الخامس”

#تركيا #الرئيس التركي #رجب طيب اردوغان #الولايات المتحدة #المانيا #فرنسا #عثمان كافالا

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