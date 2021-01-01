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الاعلام الحكومي بغزة: توجه جاد وعملي اتجاه الموظفين.. ما علاقة المنحة القطرية؟

السبت 23 أكتوبر 2021 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام الحكومي بغزة: توجه جاد وعملي اتجاه الموظفين.. ما علاقة المنحة القطرية؟



غزة / سما /

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف يوم السبت أن دخول المنحة القطرية المخصصة للموظفين ستنعكس إيجابًا على الجانب المالي لديهم.

ويوم أمس، التقى رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة عصام الدعليس رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي.

وقال معروف في تصريح صحفي إن مساعي رئاسة متابعة العمل الحكومي لم تتوقف عن تقديم الأفضل للموظفين".

وأضاف "الذي يتابع ما جرى خلال الـ4 أشهر الماضية منذ تولي عصام الدعليس رئاسة العمل الحكومي يدرك أن موضوع الواقع الوظيفي سواء في شقه الإداري أو المالي هو أولوية".

وأشار إلى العديد من الملفات العالقة التي تم إنجازها، مضيفا "كل شهر يتم إنجاز ملفات، من خلال تصفير قوائم العلاج والزواج ومصاريف الجنازة والاستحقاقات العالقة منذ سنوات طويلة للموظفين وغيرها من الإجراءات الكثيرة التي اتخذت".

وشدد معروف على أن هذا الأمر يثبت "فعلا أن هناك توجه جاد وعملي باتجاه الموظفين وبالتالي لا تألوا رئاسة العمل الحكومي جهدًا لتحسين الواقع الإداري والمالي".

وأردف "الأمر مرهون بشكل أساسي بموضوع منحة الموظفين التي لو دخلت بالتأكيد ستنعكس إيجابًا على الجانب المالي للموظفين".
 

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