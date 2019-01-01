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تعرف على وحدة "الأشباح" التي أعلن الاحتلال عن انطلاق عملها

السبت 23 أكتوبر 2021 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على وحدة "الأشباح" التي أعلن الاحتلال عن انطلاق عملها



القدس المحتلة / سما /

 كشفت مصادر عبرية، أن الوحدة "888" التي يطلق عليها جيش الاحتلال اسم "الأشباح"، بدأت العمل في عدة قطاعات، وستركز عملها في الضفة المحتلة، خلال الفترة الحالية.

وقال موقع "والا" العبري، إنه من المتوقع أن تتوسع الوحدة في عملها، خلال الفترة المقبلة، وتنتقل إلى القطاعين الشمالي والجنوبي، مع التركيز على قطاع غزة.

وأشار إلى أن عمل عناصر الوحدة، يتركز على "الكشف على الأشياء المختبئة في المباني والنباتات والعقبات المدنية، والظروف الطبوغرافية المعقدة، وحتى المخابئ تحت الأرض"، حسب وصفه، وأضاف أنه "بعد عمليات الكشف عن الأعداء، يجمع عناصر الوحدة المعلومات الاستخبارية، ويُسمح لهم الاشتباك مع العدو في حالات الطوارئ أو الحرب".

وزعم أن الوحدة نفذت "مهاماً محددة خلال معركة سيف القدس، في مايو الماضي"، وقالت إن الوحدة أقيمت في عام 2019، ضمن رؤية رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، لتطوير الذراع البرية.

وضمت الوحدة، في البداية، جنوداً وضباطاً من ذوي "الخبرة العملياتية"، خدموا في الدوريات ووحدات النخبة الأخرى، بما في ذلك القوات الجوية.

وتستخدم الوحدة الطائرات المسيرة من مختلف الأنواع، وقدرات الاتصال المشفرة، وأنظمة القيادة والتحكم وغيرها.

وأطلق كوخافي خطة أطلق عليها اسم "تنوفا"، لتطوير جيش الاحتلال، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة منذ سنوات، لفشله في تحقيق إنجازات في المواجهات مع فصائل المقاومة، في غزة ولبنان، والتراجع الكبير الذي أصاب الذراع البرية للجيش.

#وحدة الاشباح #الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #الضفة الغربية #قطاع غزة #معركة سيف القدس #المقاومة الفلسطينية

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