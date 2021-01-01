والدة الأسير مقداد القواسمي: وجهه أصفر وأطرافه باردة كالثلج

رام الله / سما /

قالت إيمان بدر والدة الأسير مقداد القواسمي، المضرب عن الطعام منذ 94 يوماً، أنه في وضعه صحي سيء، في ظل مضايقات كبيرة يتعرض لها من قبل إدارة مستشفى "كابلان"، الذي يحتجزه الاحتلال فيه.

وقالت، في فيديو مصور على صفحتها في "الفيسبوك"، إن مقداد في وضع صحي سيء جداً، وشعرت خلال زيارته، اليوم، أن "أطرافه باردة مثل الثلج ووجهه أصفر".

وأضافت أن إدارة المستشفى تعمل للتضييق عليه بكل السُبل، وأوضحت أن "رئيسة القسم الذي يحتجز فيه مقداد، أصدرت أوامر بمنع بقاء مرافقين معه، وأن تكون الزيارة لمدة نصف ساعة فقط، بالإضافة لمنعه من الاتصال أو التواصل مع أحد".

وتابعت: "يوم أمس، أصدر المستشفى قراراً بمنع زيارته، لكنني دخلت اليوم عنده، وقد تفاجئ بوجودنا لأنه يعلم بقرار المنع، وعملنا خلال الزيارة على رفع معنوياته ومساندته".

وأضافت أن إدارة المستشفى تتعامل معه كأسير، وتحرمه من كثير من حقوقه، وأكدت أن مقداد "يعاني من الإجراءات التعسفية بحقه بداية من اعتقاله، وحتى انتزاع حقوقه في المستشفى، ولا يحصل على حقه الطبيعي إلا بعد صراع كبير".

وقالت: "أوجه نداء إلى كل الحقوقيين في العالم، للوقوف معه ومساندته، في الحصول على حقوقه والإفراج عنه والتمتع بحقه الطبيعي بالعيش في الحرية، قضية مقداد ليست له فقط، بل أضرب لحماية جميع أبناء الشعب الفلسطيني، نصرة مقداد لا تقل عن المسجد الأقصى لأن حرمة المسلم لا تقل عن بيوت الله".

وفي سياق متصل، يواصل الأسير كايد الفسفوس إضرابه عن الطعام، لليوم 101 على التوالي، وسط تدهور على وضعه الصحي، ورفض الاحتلال الاستجابة لمطالبه، بإنهاء اعتقاله الإداري.

كما يخوض الأسير علاء الأعرج الإضراب عن الطعام منذ 77 يوماً، وهشام أبو هواش منذ 68 يوماً، وشادي أبو عكر منذ 60 يوماً، وعياد الهريمي منذ 31 يوماً، ورأفت أبو ربيع منذ أسبوع.