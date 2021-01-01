الوزير عساف: الإعلام الرسمي يعد برامجا للحديث عن سفاراتنا المنتشرة حول العالم

رام الله / سما /

قال المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، إن الإعلام الرسمي وبتعليمات مباشرة من الرئيس محمود عباس يقوم بإعداد برامج للحديث عن سفارات دولة فلسطين المنتشرة حول العالم والتي بلغت حوالي مئة سفارة وبيت سفير وفي جزء منها سكن لموظفي السفارة، وذلك لاطلاع شعبنا عليها.

وأضاف الوزير عساف، خلال جولة تفقدية شملت أقسام مقر سفارة دولة فلسطين الجديد لدى الجمهورية التونسية، اليوم السبت، بحضور السفير هائل الفاهوم، "أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الجهد الكبير ومتابعة الرئيس محمود عباس، وتنفيذ الصندوق القومي الفلسطيني"، معبرا عن أمله بمزيد من هذه الإنجازات خلال الفترة المقبلة".

كما اطلع على كافة أقسام السفارة، وطبيعة عمل كل قسم، مؤكدا فخره بفخامة التصميم والجهد الكبير المبذول، لتكون تعبيرا عن مكانة وتاريخ ونضال شعبنا الفلسطيني الذي ساهم بالحضارة العالمية .

وأكد أن السفارة جاءت كثمرة تعاون فلسطيني تونسي، حتى يكون لنا مقرات وسفارات مملوكة لشعبنا الفلسطيني، من أجل تخفيف تكاليف الإيجار الباهظة، ولتسهل عملنا كأصحاب قضية.

وأوضح أن تصميم مقر السفارة يتلاءم مع طبيعة عملها، حيث نجح المهندسون في الجمع بين العمارة والتصميم وإضافة الرموز الفلسطينية، فأي زائر له يستطيع أن يرى الرموز ويربطها مباشرة مع ما يجري بفلسطين المحتلة .

وشدد الوزير عساف على أن هذا الجهد المبذول هو جزء من جهد أشمل يقوم به الرئيس، من أجل ضمان امتلاك سفارات لدولة فلسطين حول العالم.

وذكر أن هذا الجهد الجبار الذي بذل له انعكاسات إيجابية كبيرة على العمل الدبلوماسي الفلسطيني، والعمل الوطني بشكل عام، إضافة إلى انعكاساته السياسية.

من ناحيته، أكد السفير الفاهوم أن هذا الانجاز هو ثمرة تعاون مشترك مع تونس الشقيقة، مثمنا دور كل من قدم لإنجاح هذا العمل، الذي سيكون دافعا، لتوسيع وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين .