الرئيس يفتتح بوابة مدخل محافظة أريحا والأغوار وأعمال تطوير مشروع مدينة القمر

أريحا /سما/

افتتح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، بوابة مدخل محافظة أريحا والأغوار، أعمال تطوير مشروع مدينة القمر في المحافظة.

وتفقد الرئيس الاستراحة، واستمع إلى شرح من مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، حول المشاريع التطويرية التي جرى تنفيذها لخدمة المواطنين وتسهيل حركة المسافرين.

كما استمع الرئيس، إلى شرح حول مشروع بوابة مدخل محافظة أريحا والأغوار، وأهميتها في تسهيل حركة المغادرين من أريحا والأغوار، والقادمين إليها، وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير.

ويشمل مشروع بوابة مدخل محافظة أريحا والأغوار، توسعة الطريق الرابط بين مدينة أريحا وطريق (90)، بشارع "عمان"، بهدف تسهيل حركة المغادرين من أريحا والأغوار، والقادمين إليها.

كما ويشمل المشروع أيضا تطوير الاستراحة لتسهيل حركة الاستيراد والتصدير عبر المعبر التجاري، نظرا لعدم استيعاب الطريق القديمة.

يشار الى أن مشروع بوابة مدخل محافظة أريحا والأغوار جزء من مشروع تطوير استراحة أريحا وتوفير البنية التحتية لتلبية حاجات المواطنين وتسهيل حركتهم بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس والحكومة، وبتمويل من وزارة المالية الفلسطينية.

كما افتتح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، أعمال تطوير مشروع مدينة القمر في محافظة أريحا والأغوار.

مشروع مدينة القمر، أطلقه صندوق الاستثمار الفلسطيني على مساحة 1800 دونم، وبتطوير مجموعة عمار العقارية التابعة للصندوق، لتكون المدينة متكاملة في موقع استراتيجي بمخطط عمراني عصري وبنية تحتية متطورة وتقع مدينة القمر في موقع استراتيجي في منطقة النويعمة شمال شرق أريحا، وتجاور العديد من المواقع التاريخية، والمزارات الدينية، وتتمتع بإطلالة مميزة، وستضم عددا من التجمعات السكنية، والتجارية، والمنتجعات السياحية، والمراكز الترفيهية، إضافة إلى مشاريع زراعية.

ويضم المخطط الهيكلي للمدينة ثلاث مناطق رئيسية، وهي مساحات عامة وخضراء بمساحة 600 ألف متر مربع، ومنطقة تجارية متعددة الاستخدام بمساحة 130 ألف متر مربع، ومنطقة فلل وشاليهات سياحية بمساحة 1070 دونما.

وسيخلق المشروع أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة استكمال جميع مراحله، بقيمة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار أميركي.