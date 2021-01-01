  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها

السبت 23 أكتوبر 2021 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها



القدس المحتلة / سما /

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا مقدسيا في وادي الجوز بالقدس المحتلة على هدم منزله.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أجبرت عائلة جابر على هدم منزلها في وادي الجوز، والمقام منذ 40 عاما، بعد أن أخطرته بهدمه، وإجباره على دفع غرامة مالية باهظة في حال عدم هدمه المنزل بنفسه.

وتستهدف بلدية الاحتلال منازل المقدسيين ومنشآتهم، ولا تسمح لهم بالبناء أو التوسعة بدعوى عدم حصولهم على تراخيص، مع العلم أنها لا تُعطيهم إياها بسهولة، كما أنهم يضطرون لدفع مئات آلاف الشواقل للحصول عليها.

وبعد أن يبني المقدسي منزله، تلاحقه بلدية الاحتلال من خلال فرض مخالفات على البناء، أو إجباره على الهدم ذاتيا، أو تنفذ الهدم بآلياتها مقابل غرامة مالية تفرضها عليهم.

#هدم منزل #القدس

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الرئيس عباس يواجه أزمات داخلية وخارجية ويصف المسؤولون الأمريكيون بـ"الكذابين"

وفد برلماني جزائري يحرج وفدا إسرائيليا في مؤتمر دولي... بهذه الطريقة (صور)

صحيفة تكشف عن رسائل ساخنة دفعت الاحتلال للرضوخ لمطالب أسرى الجهاد

وفد إسرائيلي لأنقرة.. و تفاصيل جديدة عن "خلية الموساد" التي فككتها تركيا

نقابة الموظفين تطالب بتسوية حقوق موظفي غزة

جيش الاحتلال يتوقع عدة سيناريوهات تتعلق بالحرب ضد حزب الله: قصف خزانات مواد خطرة في حيفا

صحافي فرنسي يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل القذافي

الأخبار الرئيسية

0

يديعوت: بعد مرور عقد على صفقة شاليط.. ما الثمن الذي ستدفعه إسرائيل في الصفقة القادمة؟

رر

وفد إسرائيلي لأنقرة.. و تفاصيل جديدة عن "خلية الموساد" التي فككتها تركيا

سلع

اقتصاد غزة تكشف أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق

الصحة: 9 وفيات و 220 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين

جزائر

وفد برلماني جزائري يحرج وفدا إسرائيليا في مؤتمر دولي... بهذه الطريقة (صور)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية