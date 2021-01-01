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متطوعون ومتضامنون بقطف الزيتون في مسافر يطا

السبت 23 أكتوبر 2021 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
متطوعون ومتضامنون بقطف الزيتون في مسافر يطا



الخليل / سما /

شارك عشرات المتطوعين والمتضامنين الأجانب، السبت، في فعالية قطف الزيتون في مسافر يطا جنوب الخليل، إسنادا لأهلها أمام انتهاكات الاستيطان.

وكان إقليم يطا وضواحيها نظم بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل ومسافر يطا، فعالية قطف الزيتون في منطقة أقوويص بمسافر يطا المنطقة (ج).

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع عائلتي حوشية وعبد ربه من قطف الزيتون في أرضهما دون الحصول على إذن مسبق، وذلك تمهيدا للاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

وفي السياق ذاته، منع الاحتلال المواطنين من الوصول إلى منطقة العطارية بمسافر يطا لتنفيذ وقفة احتجاجية بعد قيام المستوطنين بوضع برج وخزانات مياه على أراضي المواطنين بهدف الاستيلاء عليها.

#مسافر يطا #الخليل #الانتهاكات الإسرائيلية

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