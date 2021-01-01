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وزير الدفاع الروسي يحذر ألمانيا من عواقب تهديد بلاده بالنووي

السبت 23 أكتوبر 2021 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع الروسي يحذر ألمانيا من عواقب تهديد بلاده بالنووي



موسكو /سما/

حذر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، من عواقب دعوات ألمانيا لردع روسيا باستخدام التهديد النووي.

وقال ردا على تصريحات سابقة لوزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور التي دعت الناتو لضرورة ردع روسيا باستخدام التهديد النووي: "يجب أن يعرفوا جيدا كيف سبق أن انتهت مثل هذه التحركات بالنسبة لألمانيا وأوروبا".

وجاء في رد الوزير الروسي الذي نقلته قناة روسيا اليوم، اليوم: "على خلفية دعوات لردع روسيا عسكريا، يقوم الناتو باستمرار بحشد قواته إلى حدودنا. يتعين على وزيرة الدفاع الألمانية أن تعرف جيدا كيف سبق أن انتهت مثل هذه التحركات بالنسبة لألمانيا وأوروبا".

وأضاف أن "الأمن في أوروبا لا يمكن إلا أن يكون شاملا، دون المساس بمصالح روسيا".

وتابع: "لكن الناتو ليس مستعدا اليوم لحوار متكافئ حول هذه القضية. فضلا عن ذلك، فإن تنفيذ الحلف خطة ردع في أفغانستان انتهى بكارثة يضطر الآن العالم بأسره للتعامل معها".

وكانت كرامب كارينباور قالت تعليقا على تقارير إعلامية تحدثت عن أن الناتو يدرس سيناريوهات ردع إقليمية لمنطقتي البلطيق والبحر الأسود وربما أيضا في المجال الجوي، باستخدام أسلحة نووية، إنه ينبغي للحلف أن يظهر لروسيا بكل وضوح استعداده لاستخدام "مثل هذه الوسائل"، وفق روسيا اليوم.

#سيرغي شويغو #المانيا #روسيا

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