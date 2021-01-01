رئيس عام الرهبنة الفرنسيسكان في العالم يصل بيت لحم

القدس المحتلة / سما /

وصل موكب رئيس عام الرهبنة الفرنسيسكان في العالم الأب ماسيمو فوزارلي، السبت، مدينة بيت لحم قادما من مدينة القدس المحتلة، لمناسبة انتخابه مطلقا رئيسا عاما.

وسيكون الأب فوزارلي رئيساً لأكثر من 12 ألف راهب منتشرين في جميع أنحاء العالم، وبذلك يصبح الرئيس الرقم 121 بعد القديس فرنسيس.

وكان في استقباله على بلاط كنيسة المهد، محافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، وقائد منطقة بيت لحم العميد ناصر عمر، ومدير عام الشرطة في بيت لحم العميد طارق الحج، ووجهاء من أبناء الرعية.

واستقبل موكب الاب فوزارلي عند منطقة العمل الكاثوليك، الذي واصل سيره عبر شارع النجمة وراي فطيس، تقدمه مجموعتي كشافة تيراسنطا وراهبات مار يوسف وصولا إلى ساحة كنيسة المهد.

وكان نائب رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا وبمشاركة كاهن رعية اللاتين في بيت لحم الأب رامي عساكرية، ورئيس بلدية بيت ساحور جهاد خير، وعضو مجلس بلدية بيت لحم جودة مرقص، ووجهاء طائفة اللاتين، في استقبال قدس الأب فوزارلي عند المدخل الشمالي لبيت لحم مسجد بلال بن رباح، بعد توقفه بكنيسة مار الياس، وهناك استقبل من قبل مسؤول البروتوكول وممثل الفرنسيسكان لدى دولة فلسطين الأب إبراهيم فلتس، ورئيس بلدية بيت جالا نقولا خميس، وكاهن رعية اللاتين في مدينة بيت جالا.