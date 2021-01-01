الجهاد الاسلامي: تهديد الأمين العام استطاع أن يحسم المعركة بدون الذهاب إلى حرب

غزة / سما /

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د. محمد شلح، اليوم السبت، إن تصريح الأمين العام زياد النخالة استطاع أن يحسم المعركة بدون الذهاب إلى حرب، لأن العدو يعلم تمام صدق الأمين العام وجاهزية سرايا القدس.

وقال شلح لإذاعة صوت القدس، إن الاحتلال اتخذ إجراءات أمنية واضحة على الحدود خوفا من أن يقوم الجهاد الإسلامي بقنص الجهود أو استهداف آلياته.

ولفت شلح على، أنه منذ اللحظة الأولى لتصريح الأمين العام بدأت الاتصالات تتوالى على حركة الجهاد الإسلامي من أجل تطويق الموضوع وعدم ذهاب حكومة الاحتلال المأزومة إلى حرب.

وأكد شلح أن الجهاد استطاعت من خلال هذه المعركة أن تثبت معادلة جديدة هي معادلة الأسرى مع غزة وأن الأسرى ليسوا وحدهم.

وشدد شلح على، أن تثبيت معادلات المقاومة سبب إرباك شديد للعدو وجعلته يفكر مليا قبل أن يقدم على أي خوة عدوانية ضد أبناء شعبنا في كل مكان.

وذكر أن، ان ما تقوم به المقاومة مدعاة للاطمئنان وهي القادرة على حماية كل مكونات شعبنا وستفي بوعودها مهما كلف الثمن.

وذكر أن الجهاد الإسلامي خاض هذه المعركة وأخذها على عاتقه كما فعل في الكثير من المعارك وكان هناك تضامن واضح من قبل الحركة الأسيرة.