البروفيسور عماد البرغوثي يحصل على جائزة دولية للدفاع عن الحرية

بروكسل/سما/

حصل عالم الفيزياء الفلسطيني والأسير المحرر من سجون الاحتلال والمعتقل السياسي السابق الدكتور عماد الــبرغوثي على جائزة دولية لدوره في الدفاع عن الحرية.

وحاز البروفيسور البرغوثي على الجائزة من أكاديمية كارتا العالمية خلال احتفال بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وتمنح Carta Academica جوائز أكاديمية فخرية للأشخاص الذين كرسوا حياتهم للدفاع عن الحرية وتغيير العالم.



وبثت الأكاديمية حفل التكريم في 21 أكتوبر عبر قناة إخبارية بلجيكية اسمها LN24 وأكدت خلاله على أهمية الدفاع عن العلماء وتشجيعهم في أبحاثهم ومشاركتهم في المناقشات الاجتماعية.