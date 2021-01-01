  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البروفيسور عماد البرغوثي يحصل على جائزة دولية للدفاع عن الحرية

السبت 23 أكتوبر 2021 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
البروفيسور عماد البرغوثي يحصل على جائزة دولية للدفاع عن الحرية



بروكسل/سما/

حصل عالم الفيزياء الفلسطيني والأسير المحرر من سجون الاحتلال والمعتقل السياسي السابق الدكتور عماد الــبرغوثي على جائزة دولية لدوره في الدفاع عن الحرية.  

وحاز البروفيسور البرغوثي على الجائزة من أكاديمية كارتا العالمية خلال احتفال بالعاصمة البلجيكية بروكسل. 

وتمنح Carta Academica جوائز أكاديمية فخرية للأشخاص الذين كرسوا حياتهم للدفاع عن الحرية وتغيير العالم. 


وبثت الأكاديمية حفل التكريم في 21 أكتوبر عبر قناة إخبارية بلجيكية اسمها LN24 وأكدت خلاله على أهمية الدفاع عن العلماء وتشجيعهم في أبحاثهم ومشاركتهم في المناقشات الاجتماعية.

#عماد البرغوثي #جائزة أكاديمية كارتا

الأكثر قراءة اليوم

“يسرائيل هيوم”: غزة على حافة انفجار فتيله تصفية “الشاباك” للسنوار.. قريباً

صحيفة: الرئيس عباس يواجه أزمات داخلية وخارجية ويصف المسؤولون الأمريكيون بـ"الكذابين"

صحيفة تكشف عن رسائل ساخنة دفعت الاحتلال للرضوخ لمطالب أسرى الجهاد

وفد برلماني جزائري يحرج وفدا إسرائيليا في مؤتمر دولي... بهذه الطريقة (صور)

الاحتلال يصنّف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها "إرهابية"

نقابة الموظفين تطالب بتسوية حقوق موظفي غزة

جيش الاحتلال يتوقع عدة سيناريوهات تتعلق بالحرب ضد حزب الله: قصف خزانات مواد خطرة في حيفا

الأخبار الرئيسية

رر

وفد إسرائيلي لأنقرة.. و تفاصيل جديدة عن "خلية الموساد" التي فككتها تركيا

سلع

اقتصاد غزة تكشف أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق

الصحة: 9 وفيات و 220 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين

جزائر

وفد برلماني جزائري يحرج وفدا إسرائيليا في مؤتمر دولي... بهذه الطريقة (صور)

القيادة الفلسطينية تجتمع غداً في رام الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية