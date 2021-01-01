النحال: الاحتلال هو منبع الإرهاب ونعلن تضامننا الكامل مع المؤسسات الست

غزة/سما/

قال وكيل وزارة العدل بغزة المستشار محمد النحال "إن الاحتلال هو منبع الإرهاب ونعلن عن تضامن وزارته بشكل كامل مع المؤسسات الحقوقية والاجتماعية والإغاثية الفلسطينية التي وصفها الاحتلال الإسرائيلي بالإرهابية".

وأكد النحال في تصريح صحفي اليوم السبت "أن هذا الأمر ليس مستغرباً من هذا الاحتلال المجرم الذي يحارب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، خاصة في أرضه المحتلة المتشبث بها، ويلاحق كل من يدافع عن الحق الفلسطيني ويصفه بالإرهابي".

وأشار إلى أن العالم كله يعرف من هو الإرهابي؛ ويعرف ملامحه كاملة من خلال جرائمه في قتل الأطفال، واستهداف المدنيين، وتدمير البيوت بالطائرات على رؤوس ساكنيها الأبرياء العزل.

وطالب المجتمع الدولي بملاحقة الإرهابيين الحقيقيين وهم قادة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده الذين يرتكبون يوميًا أبشع الجرائم، كما طالب بحماية الشعب الفلسطيني ومؤسساته العاملة لخدمة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأعلن الاحتلال يوم الجمعة عن إغلاق ست مؤسسات حقوقية في فلسطين ووصفها بأنها "إرهابية".