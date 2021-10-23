شاهد: آخر رئيس أركان لقوات حكومة غني داخل مخيم للاجئين الأفغان في أمريكا

وكالات/سما/

تداولت وسائل إعلام صورة تظهر آخر رئيس لهيئة أركان الجيش الأفغاني في عهد الرئيس السابق أشرف غني، وهو يقيم حاليا في مخيم للاجئين الأفغان في الولايات المتحدة.

ونشر الصحفي مختار وفايي على حسابه في "تويتر" اليوم السبت صورة قيل إنها تظهر رئيس الأركان الأفغاني السابق، هيبة الله علي زي، وهو يجلس على قارعة الطريق داخل مخيم لللاجئين الأفغان في ولاية فيرجينيا.









وكان علي زي يتولى قيادة فيلق العمليات الخاصة في قوات حكومة غني، ثم تم تعيينه لمنصب رئيس الأركان في أغسطس الماضي، قبل أسبوع فقط من سقوط العاصمة كابل في أيدي حركة "طالبان".

وذكّر الصحفي بأن علي زي، لدى توليه ذلك المنصب، قال: "نعتزم الانتصار في هذه الحرب".