البرغوثي: الاحتلال يشن هجمة مسعورة على المؤسسات الأهلية الفلسطينية

رام الله/سما/

أدان الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم السبت، قرار وزير حرب الاحتلال، بيني غانتس، تصنيف ستة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني "كمنظمات إرهابية".

وقال البرغوثي في تصريح صحفي "إن الهجمة "الإسرائيلية" على ستة من المؤسسات الفلسطينية جزء من هجمة مسعورة يشنها الاحتلال ضد الجمعيات و المنظمات الأهلية و مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني التي تقوم بدور كبير في خدمة المجتمع الفلسطيني ودعم صموده، وفي الدفاع عن حقوق الانسان التي تتعرض للقمع المتواصل من الاحتلال.

يشار إلى أنّ وزير الحرب في دولة الاحتلال "بيني غانتس" أصدر، أمس الجمعة، قراراً يقضي بتصنيف 6 منظمات حقوقية "كمنظمات إرهابية" وهي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين واتحاد لجان العمل الزراعي وتحاد لجان المرأة العربية ومؤسسة الحق ومركز بيسان للبحوث والإنماء.