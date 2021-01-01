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الشيخ عزام: تحذيرات "الجهاد" مثلت جداراً قوياً يستند إليه الأسرى في معركتهم ضد السجان

السبت 23 أكتوبر 2021 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ عزام: تحذيرات "الجهاد" مثلت جداراً قوياً يستند إليه الأسرى في معركتهم ضد السجان



غزة/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام، أن أسرى حركة الجهاد الإسلامي حققوا انجازًا جديدًا يضاف إلى سلسلة من الانجازات التي حققوها على مدار تاريخ الحركة الأسيرة.

وقال الشيخ عزام خلال حديث لـ"إذاعة صوت الأسرى بغزة" إن " الأسرى وبإراداتهم القوية أفشلوا قرارات إدارة السجون التنكيلية والقمعية ضدهم"، مؤكداً بأن تحذيرات حركة الجهاد الإسلامي مثلت جداراً قوياً يستند إليه الأسرى في معركتهم ضد السجان.

وأضاف " الشعب بكل أطيافه توحد خلف قضية الأسرى حتى وصلوا لهذا الانجاز الكبير الذي حققوه وانتصار الأسرى يؤكد من جديد أهمية الوحدة التي يمكن من خلالها تحقيق مزيد من الانجازات"، مبيناً بأن الكيان يحاول دائماً فرض سياسة الأمر الواقع ولكن عندما تواجه بعزيمة وإرادة تتراجع هذه السياسة.

وبين الشيخ عزام، أن الأسرى سيبقون عنصر الهام للشعب الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية، موجها الشكر للأسرى، قائلاً " نحن الذين يجب أن نشكر الأسرى وهم يقدمون هذه الصورة المضيئة رغم كل عوامل الاحباط في المنطقة".

كما وجه الشيخ عزام الشكر للإخوة في دولة مصر الذين بذلوا جهوداً كبيرة للوصول إلى هذا الانتصار.

وخاض أسرى حركة الجهاد الاسلامي، قبل اسبوعين اضرابا عن الطعام استمر لمدة 9أيام، رفضا لسياسة الاحتلال ضد أسرى الحركة، والذي انتهي بإعلان الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، يوم الخميس الماضي، قرار تعليق الاضراب المفتوح عن الطعام جاء بعد خضوع ادارة السجون الاسرائيلية لتحقيق معظم مطالب "أسرى الجهاد" والتي أهمها وقف الحملة المسعورة ضدهم واعادة المعزولين وتحسين ظروف الأسيرات في السجون.

#الجهاد الاسلامي #نافذ عزام

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