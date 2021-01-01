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أعضاء كنيست من اليسار يطالبون غانتس بالتراجع عن قراره بشأن المؤسسات الحقوقية

السبت 23 أكتوبر 2021 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعضاء كنيست من اليسار يطالبون غانتس بالتراجع عن قراره بشأن المؤسسات الحقوقية



القدس المحتلة/سما/

طالب أعضاء كنيست من اليسار، اليوم السبت، وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس بالتراجع عن قراره الذي صدر أمس بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية بأنها “إرهابية”.

وقالت غابي لاسكي من حزب ميرتس إنها تعرف عمل بعض تلك المؤسسات التي أعلن عنها أنها “إرهابية” “ولذلك أعتقد أنه مخطيء”، مشيرةً إلى أن بعضها يعمل على حماية حقوق القاصرين تحت الاحتلال وبعضها منظمات حقوقية تعمل لحماية حقوق المعتقلين في السجون الإسرائيلية.


وأضافت “سيحسن وزير الجيش صنعًا لو ألغى القرار فورًا”.

من جهته، قالت نعماه لازيمي من حزب العمل إنه ما لم تكن هناك معلومات استخبارية عن تلك المؤسسات فإن هذه الخطوة غير مفهومة من جانب إسرائيل.

واعتبرت القرار بأنه ينتهك الحقوق والقوانين الدولية التي تحمي عمل تلك المؤسسات.

"القدس"

#الكنيست الاسرائيلي #بيني غانتس #المؤساات الحقوقية #فلسطين

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