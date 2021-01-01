الوطني يبدأ معسكره استعدادا لكأس العرب

الضفة المحتلة / سما /

بدأ المنتخب الفلسطيني الأول، معسكره الداخلي بالضفة المحتلة، استعدادا لبطولة كأس العرب المقبلة المقرر انطلاقها في الدوحة ابتداء من 30 نوفمبر المقبل.

وتلعب فلسطين في المجموعة الثالثة بجانب المغرب والسعودية والأردن, ومن المقرر أن يستمر المعسكر الحالي حتى نهاية الشهر الجاري.

وجاء قرار إقامة المعسكر الداخلي، بناء على طلب المدير الفني للمنتخب التونسي مكرم دبدوب، من أجل الاطمئنان على اللاعبين المحلين، خاصة أن البطولة ستنطلق بعد حوالي 37 يوما.

واستدعى دبدوب لمعسكر المنتخب غالبية اللاعبين الذين تواجدوا مع المنتخب الفترة السابقة، والذين ينتظر أن يتواجدوا مع المنتخب في بطولة كأس العرب المقبلة بقطر.

وتعتبر بطولة كأس العرب أفضل بروفة للمنتخب الفلسطيني، للتحضير لخوض الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا بالصين، بعد قرار الاتحاد الآسيوي، بإقامة التصفيات بنظام التجمع، وبالتالي سيخوض المنتخب 3 لقاءات في ظرف أسبوع، بنفس طريقة تصفيات كأس العرب.

ويريد الجهاز الفني الاطمئنان أكثر على الحالة الفنية والبدنية للاعبين، لوضع خططه للمرحلة الأخيرة من التحضير للبطولة.