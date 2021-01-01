أشغال غزة تكشف تفاصيل المنح المصرية للإسكان وجسر الشجاعية

غزة/سما/

كشف ناجي سرحان وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان بغزة تفاصيل المنح المصرية المتمثلة في بناء مشاريع اسكانية وبناء جسر في منطقة حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأوضح سرحان في تصريح لإذاعة صوت القدس من غزة اليوم السبت، أن جهات مصرية مانحة قدمت مخططات لبناء 3 مشاريع اسكانية اضافة إلى بناء جسر في منطقة حي الشجاعية، لافتًا إلى أن الجهات المصرية هي مانحة وداعمة فقط أما الجهات المنفذة فهي شركات فلسطينية.

وأشار إلى أن وزارة الاسكان أعلنت سابقًا عن طرح مناقصات للشركات الفلسطينية بهدف تنفيذ المشاريع الاسكانية، مبينًا أن عملية ارساء المناقصات سيكون في بداية الشهر المقبل شهر نوفمبر 2021.

وقال سرحان: "بدأت الجهات المانحة المصرية بتقديم الدعم لاعادة اعمار شارع الرشيد في منطقة شمال غزة من السودانية حتى الواحة".

وأضاف: "المشاريع التي تم الاتفاق عليها مع الجهات المانحة المصرية ضمن المرحلة الأولى هي: "المدينة السكنية في المدرسة الامريكية - الشارع الواصل ما بين الجامعة الامريكية والواحة - جسر الشجاعية".

وأوضح أن المدينة السكنية ستكون عبارة عن 8 أبراج سكنية مقامة على 40 دنم حيث تشمل مباني سكنية وبعض الخدمات المرافق لها"، لافتًا إلى أن الشقق السكنية التي قد يتجاوز عددها 500 شقة سيتم بيعها على نظام الاقساط لأصحاب الدخل المحدود اضافة إلى مستفيدي الشؤون الاجتماعية.

وفيما يتعلق بجسر الشجاعية قال سرحان: "قبل 3 شهور زار الوفد المصري منطقة الشجاعية ووضع تصور لبناء جسر بطول 400 متر يربط شمال صلاح الدين (قرب المقبرة) بجنوب شارع صلاح الدين بعد سوق البسطات".

واستدرك سرحان بالقول: "جسر الشجاعية هو تصور أولي ولا زلنا ننتظر التصور الكاملة من الجهة المانحة"، لافتًا إلى أن الجسر سيتم تنفيذه من قبل الشركات المصرية.

وحول المناطق التي سيتم البناء عليها ضمن المشاريع المصرية قال: "هناك 3 مناطق سيتم البناء عليها مشاريع مصرية وهي "منطقة في الشمال ومنطقة الزهراء ومنطقة المحاربين القدامى (قرب منطقة غرب برج الكرامة).