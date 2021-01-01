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الصحة: 9 وفيات و 220 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين

السبت 23 أكتوبر 2021 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 9 وفيات و 220 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين



رام الله/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 9 وفيات، و220 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2449 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسُجلت الوفيات على النحو التالي، 4 حالات في الضفة الغربية، و 5 في قطاع غزة، بينما توزعت الإصابات 84 في الضفة الغربية، و 136 في القطاع.

وبلغت حالات التعافي 1028، توزعت بين 184 في الضفة الغربية، و 888 في قطاع غزة.

وأوضحت الصحة في موجز التقرير الوبائي اليوم السبت، أن نسبة التعافي من "كورونا" في فلسطين بلغت 96.9% ونسبة الإصابات النشطة 2.1%، والوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الصحة إلى وجود 59 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة 106 مرضى، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المطعمون جزئياً "جرعة واحدة"، بلغ عددهم 1,173,531 في فلسطين، 827,194 في الضفة الغربية، و 346,337 في قطاع غزة.

#الصحة الفلسطينية #وزارة الصحة الفلسطينية #وباء كورونا #فيروس كورونا

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