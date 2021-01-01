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زراعة غزة: القطاع يحتاج نحو 2.5 مليون دجاجة شهرياً

السبت 23 أكتوبر 2021 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة غزة: القطاع يحتاج نحو 2.5 مليون دجاجة شهرياً



غزة/سما/

قال مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة م. عايش الشنطي، اليوم السبت، إن قطاع غزة يحتاج نحو 2.5 مليون دجاجة شهرياً في قطاع غزة، وأكثر من 3 مليون بيضة مستوردة من الخارج، مبيناً أنه يوجد عالمياً شح بالبيض المخصب وصعوبة في الاستيراد بسبب جائحة كورونا وطرق النقل.

وأكد الشنطي، أن ارتفاع الأسعار ناتجة عن ارتفاع أسعار الأعلاف بحوالي30%، وكذلك الصيصان وتكاليف التربية عند المربين، مشيراً إلى أن كيلو الدجاج يكلف 10 شيكل في الوقت الحالي، وكنا متوقعين هذا الإرتفاع.

وأضاف: "قمنا بالسماح بإدخال الدجاج المبرد وقطع الدواجن المجمدة، ونعكف حالياً لتجهيز خطة مع أصحاب الفقاسات لإدخال البيض المخصب بما يكفي احتياجات قطاع غزة".


وتابع: "داخل الخط الأخضر يوجد ارتفاع للأسعار بسبب الأعياد الصهيونية والتي تتطلب كميات كبيرة من الدجاج، وفي الأيام القادمة سيكون حلولا جذرية حتى نتخطى أي مشكلة مقبلة في هذا السياق".

#وزارة الزراعة بغزة #دجاج

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