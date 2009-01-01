الإعلام الحكومي يصدر بيانًا بشأن موظفي الفئة الثالثة الحاصلين على مؤهلات جامعية

غزة/سما/

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم السبت الموافق 23 أكتوبر 2021، بيانًا صحفيًا بشأن الآلية الأنسب لمعالجة ملف موظفي الفئة الثالثة الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء الخدمة.

وقال في بيانه: بناءً على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي، وبعد مداولات حول الآلية الأنسب لمعالجة ملف موظفي الفئة الثالثة الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء الخدمة، واستجابة لمطالب نقابة الموظفين، تقرر ما يلي:

1. إلغاء الإعلان الداخلي رقم (6-2021) بشأن مسابقات نقل الموظفين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية.





2. اعتماد تطبيق المادة (12) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، بحيث يتم النقل لمن حصل على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل أثناء خدمته وأن تكون الشهادة في مجال العمل.

3. تكليف ديوان الموظفين العام تنسيب لائحة إجرائية لتنفيذ نقل الموظفين العموميين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية.