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التربية والتعليم تعلن موعد نهاية الإجازة والعودة للدوام المدرسي في غزة

السبت 23 أكتوبر 2021 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية والتعليم تعلن موعد نهاية الإجازة والعودة للدوام المدرسي في غزة



غزة/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، يوم السبت 23 أكتوبر 2020، عن بدء إجازة نهاية الفترة الدراسية الأولى في المدارس ورياض الأطفال بقطاع غزة.

وقالت الوزارة: "بدأت إجازة نهاية الفترة الدراسية الأولى من الفصل الدراسي الأول  في (مدارس الحكومة والوكالة والخاصة ورياض الأطفال) بقطاع غزة، وذلك حسب التعليمات الخاصة بالعام الدراسي2021/2022م والذي أعلنت عنه وزارة التعليم".

وبحسب التربية، تستمر الإجازة حتى تاريخ 29/10/2021.


بخصوص العودة للدوام المدرسي فستكون كما يلي: -

بالنسبة للمدارس التي تعمل 6 أيام أسبوعياً يكون دوام الطلبة يوم  30/10/2021م

-بالنسبة للمدارس التي تعمل 5 أيام أسبوعياً يكون دوام الطلبة يوم   31/10/2021م 

-يُراعى عند عودة الدوام "التوقيت الشتوي"

#وزارة التربية والتعليم #غزة #عودة الدوام المدرسي

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