التربية والتعليم تعلن موعد نهاية الإجازة والعودة للدوام المدرسي في غزة

غزة/سما/
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، يوم السبت 23 أكتوبر 2020، عن بدء إجازة نهاية الفترة الدراسية الأولى في المدارس ورياض الأطفال بقطاع غزة.
وقالت الوزارة: "بدأت إجازة نهاية الفترة الدراسية الأولى من الفصل الدراسي الأول في (مدارس الحكومة والوكالة والخاصة ورياض الأطفال) بقطاع غزة، وذلك حسب التعليمات الخاصة بالعام الدراسي2021/2022م والذي أعلنت عنه وزارة التعليم".
وبحسب التربية، تستمر الإجازة حتى تاريخ 29/10/2021.
بخصوص العودة للدوام المدرسي فستكون كما يلي: -
بالنسبة للمدارس التي تعمل 6 أيام أسبوعياً يكون دوام الطلبة يوم 30/10/2021م
-بالنسبة للمدارس التي تعمل 5 أيام أسبوعياً يكون دوام الطلبة يوم 31/10/2021م
-يُراعى عند عودة الدوام "التوقيت الشتوي"