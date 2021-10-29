التربية والتعليم تعلن موعد نهاية الإجازة والعودة للدوام المدرسي في غزة

غزة/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، يوم السبت 23 أكتوبر 2020، عن بدء إجازة نهاية الفترة الدراسية الأولى في المدارس ورياض الأطفال بقطاع غزة.

وقالت الوزارة: "بدأت إجازة نهاية الفترة الدراسية الأولى من الفصل الدراسي الأول في (مدارس الحكومة والوكالة والخاصة ورياض الأطفال) بقطاع غزة، وذلك حسب التعليمات الخاصة بالعام الدراسي2021/2022م والذي أعلنت عنه وزارة التعليم".

وبحسب التربية، تستمر الإجازة حتى تاريخ 29/10/2021.



بخصوص العودة للدوام المدرسي فستكون كما يلي: -

بالنسبة للمدارس التي تعمل 6 أيام أسبوعياً يكون دوام الطلبة يوم 30/10/2021م

-بالنسبة للمدارس التي تعمل 5 أيام أسبوعياً يكون دوام الطلبة يوم 31/10/2021م

-يُراعى عند عودة الدوام "التوقيت الشتوي"