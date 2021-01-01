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اقتصاد غزة تكشف أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق

السبت 23 أكتوبر 2021 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقتصاد غزة تكشف أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق



غزة/سما/

كشفت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم السبت، أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في أسواق قطاع غزة،

وقال عبد الفتاح موسى، الناطق باسم وزارة الاقتصاد بغزة، إن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في أسواق قطاع غزة، يعود لارتفاع أسعار تلك البضائع عالميا، إلى جانب ارتفاع أجرة نقلها بسبب جائحة كورونا.

وأكد موسى أن بعض السلع كالعدس والسكر والزيت والقمح، ارتفعت بشكل طفيف في القطاع منذ أسابيع.


وأضاف: "وزارة الاقتصاد ترصد تلك الارتفاعات وسوف تقوم بواجبها تجاه أي ارتفاع يكون ليس ضمن المستوى المحدود والمتوقع للسلع".

وتابع: "صندوق النقد الدولي عندما أصدر تقريره تناول هذا الأمر، وهو بصدد ضخ أموال لإرجاع الاستقرار العالمي أسعار المواد الغذائية".

#الاقتصاد بغزة #وزارة الاقتصاد #السلع الاساسية

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