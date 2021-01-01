القدرة: قد نعلن انتهاء الموجة الثالثة من "كورونا" في غزة خلال أيام

غزة/سما/

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أشرف القدرة: "قد نعلن انتهاء الموجة الثالثة لكورونا تمامًا في قطاع غزة خلال الأيام القادمة والعودة لما كنا عليه قبل دخولها القطاع.".

وأضاف في تصريح إذاعي لـ"صوت الشعب"، اليوم السبت، أننا نعيش فترة انحسار للموجة الثالثة بعدما عصفت بالقطاع الفترة السابقة، لكن هذا لا يعني أن الحالة الوبائية انتهت.

وأوضح أن هناك توافد من المواطنين الذين تصلهم رسائل من وزارة الصحة لتلقي الجرعة الثالثة لـ"كورونا"، مشيرًا إلى أن الموجة الثالثة تعد الأقل في عدد الوفيات والحالات الخطيرة والحرجة لكنها الأكثر في عدد المصابين، وفقًا للمؤشرات الطبية.



ونوَّه القدرة، إلى أن قطاع غزة قد يتعرض لموجة جديدة للفيروس خلال الفترة القادمة، كباقي بلدان العالم.

وأفاد بأنه كلما زادت نسبة التطعيم في المجتمع والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية فستكون الموجة القادمة أخف من سابقاتها في حال دخلت القطاع.