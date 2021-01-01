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الصحة بغزة تكشف حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت 23 أكتوبر 2021 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت الموافق 23 أكتوبر 2021، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 734 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 888 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 181940 اإصابة، وإجمالي الحالات النشطة 7687 حالة، وإجمالي المتعافين 172722 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1531 وفاة.


 
وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 176 حالة، من بينها 128 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 467690 شخص.

#الصحة بغزة #فيروس كورونا

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