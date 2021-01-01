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رد ساخر من رونالدو عن إمكانية اعتزاله اللعب الدولي

السبت 23 أكتوبر 2021 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رد ساخر من رونالدو عن إمكانية اعتزاله اللعب الدولي



وكالات / سما /

تجاهل كريستيانو رونالدو التلميحات حول إمكانية اعتزاله اللعب الدولي في وقتٍ قريب، حيث يسعى للقيام بالمزيد مع منتخب البرتغال.

يقترب المهاجم البرتغالي المرموق من عامه السابع والثلاثين، ولكن حتى مع مرور السنوات فإن الدون لا ينوي التراجع على الساحة الدولية وأضاف بأنه يعتقد بقدرة اليونايتد على الفوز بمزيد من الألقاب.

قال رونالدو في حديثه لشبكة سكاي سبورتس نيوز عما إذا كان يفكر في الاعتزال الدولي فأجاب ساخراً: “لماذا؟ ..أعتقد أنه ليس الوقت المناسب لي!..لا يعتمد هذا على ما يريده الناس..بل على ما أريده”.

استطرد: “عندما أشعر أنني غير قادر على الركض والمراوغة والتسديد..وإذا فقدت القوة..ولكن لا يزال لديّ هذه الأشياء ولذلك أريد الاستمرار لأنني مازلت متحمساً”.

واصل: “أنت تتحدث عن اللعب الدولي مع البرتغال..ولكن في دوري الأبطال مازال لديّ أكبر عدد من الأهداف وأكبر عدد من الانتصارات وصناعة الفرق..كل شئ، ولكني أريد الاستمرار لأنني أحب لعب كرة القدم وإسعاد الناس”.

#رونالدو

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